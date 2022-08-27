Актриса рассказала, что режиссер Белякович умер еще в 2016 году, и она даже не была с ним знакома лично.

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская получила порцию хейта в сети за то, что осенью сыграет в спектакле российского режиссера Валерия Беляковича. Звезда заявила, что в составе актеров нет никого из России. Выступать она будет исключительно с украинскими коллегами и артистом из Латвии Иваром Калныньшем, который осудил войну в Украине и преступную агрессию РФ.

"Спектакль Мастер и Маргарита был поставлен в 2003 году, то есть, 19 лет назад. Я репетировала спектакль по видео и сыграла первый раз свою премьеру в родной Ялте. Незабываемо. В этом году продюсеры из Европы предложили тур по большим городам — ​​Париж, Прага, Берлин и другие. Мы договаривались сразу — процент от сборов на нужды ВСУ. К участию в спектакле приглашен известный актер из Прибалтики — Ивар Калныньш, который с первых дней войны поддержал Украину и отказался от всех проектов в РФ. Позор тем, кто пишет, что мы едем с русскими коллегами! Ложь! Едут исключительно украинские актеры", - написала Сумская в своем Instagram-блоге.

Также она возмутилась тому, что в родной стране ее опозорили и раскритиковали даже не разобравшись в ситуации.

Відео дня:

"Ивар Калныньш еще не выучил украинский, но обещал! Я знаю, что это болезненная тема. Но! В Европе есть люди, наши зрители, которые хотят посетить спектакль, но не знают украинского, поэтому продюсерами было предложено сыграть спектакль на языке оригинала. В Украине играем все спектакли исключительно на украинском! Где еще так могут позорить, как не в родной стране, не разобравшись? С каким наслаждением наши земляки пишут самые страшные слова в мой адрес и моим близким. За что? А разве Булгаков не критиковал в своем гениальном романе советские времена и их безобразных вождей? Разве не родился в Киеве? Разве Булгакова не оставили в школьной программе?", - резюмировала звезда.

Напомним, Ольга Сумская разрыдалась возле праха Русланы Писанки.

Вас также могут заинтересовать новости: