Если кто-то из знаменитостей кричит о войне в Украине и просит о помощи, кто-то поддерживает путинский режим.

24 февраля Россия агрессивно вторглась на территорию независимой Украины, устроив на нашей территории полномасштабную войну с массовыми убийствами мирных жителей.

И пока военные защищают нашу страну на передовой, знаменитости ведут информационную войну. Так, многие украинские лидеры мнений во весь голос кричат о войне в Украине и призывают россиян свергнуть президента РФ Владимира Путина с поста президента. В то же время есть и другие артисты, родившиеся в Украине, но проживающие в России, которые поддерживают путинский режим и развязанную им войну.

Василий Герелло

Оперный певец Василий Герелло в 2006 году получил звание Заслуженного артиста Украины, а уже через два года - Народного артиста РФ. Видимо, солист Мариинского театра (с 1990 года) хотел усидеть на двух стульях. Но в период войны каждый должен занять определенную сторону. И он занял. Василий попал в "черный список" звезд, поддерживающих путинский режим.

Юрий Батурин

Актер Юрий Батурин, который родился в Кировоградской области и начинал карьеру в Украине, также поддерживает "фюрера" Путина и развязанную им войну. Вероятно, гонорары в России совсем затуманили ему рассудок.

Оксана Марченко

Телеведущая Оксана Марченко является кумой президента РФ Владимира Путина. Ранее она работала на украинском ТВ, в том числе в программах "Украина имеет талант" и "Х-фактор". Но, видимо, родственная связь с "фашистом" Путиным взяла свое и она занимается пропагандой его режима.

Виктория Романец

Блогерша Виктория Романец почти с миллионной аудиторией также перешла на сторону зла. Несмотря на то, что она родилась в Донецке, а у ее родителей есть бизнес на черноморском побережье, Романец сделала свой выбор в пользу агрессии России.

Татьяна Поп

Блогер и журналистка Татьяна Поп также поддерживает путинский режим. В 2015 году она была внесена на сайт "Миротворец" как "пособник российских оккупантов и антиукраинский пропагандист". При этом девушка родилась в Закарпатской области, но, видимо, на Родину плевать она хотела.

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