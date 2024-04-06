Кулинар рассказала о новом муже и заявила, что "он именно тот, кого она искала".

Известная украинская кулинар и судья проекта "МастерШеф" рассекретила подробности своей личной жизни. Шеф-повар рассказала, что ее новый мужчина старше на 17 лет, и он именно тот, кого она так долго искала.

По словам Мартыновской, ей всегда нравились высокие и старшие мужчины, поэтому разница в возрасте ее не смущает. Однако звезда не раскрыла, кто именно ее новый избранник.

"Он такой, как я себе представляла. Говорят, чтобы встретить своего человека, надо точно знать, какой он: какого роста, какого цвета глаза, волосы. Для меня было принципиально важным всегда, чтобы мой избранник был высокого роста, выше меня. Ничего не имею против низеньких парней, просто с мужчинами, которые ниже меня, чувствую себя гигантом или динозавром, мне некомфортно. Я верю в любовь между парами любого роста, но у каждого из нас свои тараканы в голове. Еще мне важно, чтобы он был старше меня. Я уже мама для Веры и не хочу быть мамой для кого-то еще. У нас с ним разница 17 лет", - указала Ольга в эфире программы "Проснись с Эктором".

Во время съемок 13 сезона "МастерШеф" кулинар поделилась, что знакомство с мужчиной произошло в сети. Кроме того, Мартыновская рассказала, как на нового избранника отреагировали ее родители:

Мы с родителями дошли в наших отношениях до того уровня, что без необходимости не лезем с вопросами или советами, как кому быть. Единственное, что говорит мне мама: "Я очень хочу, чтобы ты была счастливой. Даже не показывай мне и не рассказывай, кто это. Просто дай мне знать, что ты счастлива".

Напомним, ранее Ольга Мартыновская впервые назвала имя любимого и рассказала о ссорах.

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