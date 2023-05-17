По его словам, он не будет молчать в то время, как Россия ведет войну в его родной Украине.

Басманный суд Москвы заочно арестовал кинопродюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева.

Такое решение суд принял в связи с тем, что оба кинодеятеля осудили полномасштабное вторжение России в Украину. Кроме того, их обвиняют в распространении фейков об армии страны-террориста.

Отмечается, суд по избранию меры пресечения состоялся еще 27 апреля. И если арест Роднянского обжаловали, то, что касается Вырыпаева, решение по нему вступило в силу 3 мая. Также сообщается, что последнего объявили в розыск.

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Реакция Роднянского на заочный арест

Он заявил, что его заочно арестовали из-за того, что он говорил правду о войне в Украине. Но даже несмотря на решение суда, он продолжит это делать:

"Другими словами, меня и одного из лучших российских драматургов и режиссеров арестовали за то, что мы говорили правду о войне. Называли все своими словами. А не лживыми бюрократическими конструкциями. Войну - войной. Военные преступления - военными преступлениями. Агрессию России - агрессией России. Никаких СВО, "нападения НАТО", "спасения русских"".

Он добавил, что молчать во времена, когда "подлый и лживый режим ведет кровавую агрессию на территории моей родной Украины" - нельзя.

"Как и в случае с присвоением мне статуса иностранного агента, уголовное дело и заочный арест я рассматриваю как знак официального признания", - подытожил Роднянский.

Что Александр Роднянский говорит о войне в Украине

Продюсер фильмов "9 рота" и "Сталинград" заявил, что войну в Украине нужно срочно прекратить. Кроме того, на своей странице в Instagram он написал, что президент РФ Владимир Путин не получил ожидаемых результатов от нападения на Украину, взамен Россия имеет тысячи погибших военных и находится под угрозой контрнаступления.

Также Роднянский сказал, что Кремль "давит" на мир, чтобы принудить Киев "пойти на компромисс".

"Давно стало понятно, что война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара. Того самого, что может охватить всю планету и нанести непоправимый ущерб всему человечеству… Войну необходимо срочно остановить и по этой причине", - добавил продюсер.

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