Знаменитости поскандалили из-за переименования улиц в Одессе.

Известный режиссер и продюсер Александр Роднянский и российский юморист Максим Галкин, который осудил вторжение России в Украину, публично поскандалили в сети. Причиной ссоры стало переименование улиц в Одессе. Первый против изменения названий, а второй выступил за украинизацию города.

Словесная перепалка между знаменитостями возникла в комментариях под постом Роднянского в Instagram. Режиссер решил прокомментировать переименование улиц в Одессе, которые названы в честь русских писателей Александра Пушкина, Ивана Бунина, Василия Жуковского и других.

По его мнению, такие названия улиц уже давно стали частью Одессы и Украины, поэтому он против переименования.

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"Напомню азбучные истины. Одесса всемирно известна благодаря своим уроженцам - выдающимся писателям и знаменитым книгам о городе. Уникальная одесская литература, одесское кино - это неотъемлемая часть многонациональной культуры Украины. Может, не стоит раскалывать украинское общество? Не стоит сталкивать людей? Может смысл прекратить языковые и культурные дискуссии и объединиться для борьбы с агрессором?" - отметил Александр.

Всех подписчиков, которые не согласились с мыслями Роднянского, он назвал "несчастными и необразованными". Режиссер убежден, что украинцы якобы должны почтить память, в частности, Пушкина, потому что он писал об Одессе.

На скандальный пост продюсера отреагировал Галкин. Он посоветовал Роднянскому оставить право на переименование улиц одесситам. Стоит отметить, что сам комик в юности жил и учился в Одессе, поэтому у него много теплых воспоминаний из этого города.

"Не переживайте, Одесса сама решит. Думаю, вы прекрасно знаете, что культура от переименования улиц не умирает. Культура зависит от семьи, образования, а выбор писателя, поэта зависит от времени. От того, что сердце просит. Сердце украинцев просит сейчас скорее поэзию прекрасной Лины Костенко, чем мною любимого Пушкина. И мне Лина Костенко сейчас тоже ближе. Если украинцы хотят размежевания с культурой империи и выстраивания собственных национальных ориентиров, это их право. Ни Пушкина, ни улицу, ни украинцев я из-за этого не буду любить меньше", - заверил юморист.

В ответ на слова Галкина Александр отметил, что волнуется за будущее Украины, где якобы "навязывают культурные войны". Он добавил, что не нужно России приписывать всех деятелей культуры, которые известны в Одессе. Более того, Роднянский говорит, что их стоит привлечь к "единой мощной многонациональной украинской культуре".

Напомним, ранее Максим Галкин прямо на сцене жестко высмеял Киркорова.

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