Седокова вышла на публику в белом платье с откровенными вырезами на груди и бедрах

Украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала наряд, который она считает самым постыдным. Артистка призналась, что однажды она надела развратное платье, которое стало одним из главных ее конфузов.

Честное признание о неудачном наряде Седокова сделала в новом видео, которое она опубликовала на своей странице в Instagram.

Певица представила новый проект, в рамках которого она будет обсуждать со своими подругами удачные и неудачные наряды.

"Мои лучшие луки и помидорки… Представляю вашему вниманию новую рубрику "унижай меня и доминируй"... В ней мы обсудим мои лучшие выходы и образы за 20 лет карьеры и попробуем понять, почему я все таки не наняла стилиста раньше и как выглядеть так шикарно, чтоб быть всегда на первой полосе газет. Ладно, надеюсь вы знаете, о чувстве юмора и самоиронии, которая всегда была моей отличительной чертой", - написала Седокова.

В первом видео из новой рубрики она решила показать самое развратный наряд, который она надевала в 2013 году. Тогда Седокова вышла на публику в белом платье с откровенными вырезами на груди и бедрах. Ткань была настолько тонкой, что просвечивала тело артистки.

Неудачное платье выглядело максимально пошлым. Оно обнажало едва ли не все достоинства Седоковой. Сама певица отметила, что наряд создавал известный американский дизайнер.

"За этот лук мне будет стыдно всю мою жизнь. Я правда не знаю, как так лоханулась, потому что это платье шил Майкл Костелло. Это дизайнер, который в Америке шьет для Бейонсе, Леди Гаги, всех. Мы создали специально это платье для премии "Муз-ТВ", - рассказала певица.

В комментариях пользователи написали, что платье действительно выглядит слишком развратным, но сама певица лишь "выигрывала" за счет такого наряда, ведь он показывал ее во всей красе.

Напомним, недавно Седокову заподозрили в четвертой беременности.

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