В 2020-м году Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Певицу уже не раз подозревали в четвертой беременности.

Известная украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова подогрела слухи о своей четвертой беременности.

Поводом для таких обсуждений стала серия видео в Instagram из Майами, где исполнительница отдыхает с супругом Янисом Тиммой, на которых фаны заметили округлившийся животик экс-"виагры".

Читайте такжеФиналиста "Холостячки" и его новую девушку "разнесли" в сетиТак, поклонники звезды в комментариях разделились на два лагеря: одни считают, что Седокова просто переела во время новогодних застолий, другие же уверены в ее беременности.

"Пупсик, наверно, будет🐥", "Она беременна", "Ну, и пузик", "Так в итоге это 4 месяц беременности?" - пишут под видео фаны звезды.

Напомним, Анна Седокова стала участницей "ВИА Гры" в 2003 году, она была основной солисткой (кроме нее, в коллективе были Надежда Мейхер и Вера Брежнева). В феврале того же года вышел видеоклип на песню "Не оставляй меня, любимый!", которая считается одним из лучших синглов за историю группы. В мае 2014-го Анна ушла из "ВИА Гры" из-за беременности.

Девушка с 2020 года замужем за баскетболистом Янисом Тиммой. У Анны есть трое детей от предыдущих браков.

Вас также могут заинтересовать новости: