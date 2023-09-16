Актер хотел многое сказать, но его речь прервал взрыв, в этот момент оккупанты били по Украине ракетами.

Актер Сергей Стрельников, сыгравший главного героя в фильме "Довбуш", рассказал, что в РФ у него остались родственники. Он даже пытался с ними адекватно поговорить, но не удалось.

Актер долго ждал того, когда же родственники позвонят ему после начала полномасштабной войны. А когда они все же решились поговорить со Стрельниковым, услышали в ответ лишь ругань.

"У меня остались родственники в России, по отцу моему покойному, это его брат и его семья. я ждал очень долго, когда же они все же осмелятся и мне позвонят. И когда они мне позвонили, я просто переключился на мат, и потом прилетела какая-то их долбанная ракета. Рубанули свет, пропал интернет, я не договорил. Я не смог нормально с ними общаться, услышав аргументы той стороны", - признался актер в интервью Алине Доротюк.

Также актер общался с одним российским артистом, фамилию которого называть не стал. По словам Стрельникова, он не ждал извинений, но был неприятно удивлен, когда понял, что жители страны-агрессора просто "непробиваемые".

"Чем примитивнее мозг, тем легче туда насыпать разного г*вна, понимаете, имперского", - пояснил артист.

Актер заявил, что сейчас все россияне хотят уничтожения Украины, хотя и понимают, что это неправильно. Впрочем, жительницы страны-агрессора не могут отступиться, а потому прикрываются отговорками и поддерживают войну.

"Они все понимают, но воспринять это они уже не могут. Они уже не могут отступиться назад и теперь они действительно хотят уничтожения Украины, все", - добавил Стрельников.

Напомним, ранее звезда "Довбуша" рассказал, стыдно ли ему за съемки в РФ. До полномасштабной войны у актера были роли в российском кино.

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