Актер признался, что хотел бы забыть о ролях в фильмах и сериалах страны-агрессора.

Актер Сергей Стрельников, сыгравший главного героя в новом фильме "Довбуш", честно рассказал, жалеет ли он о своем прошлом. До полномасштабной войны РФ против Украины он снимался в российском кино.

Стрельников пояснил, что сейчас он хочет забыть о работе в фильмах и сериалах, которые снимала страна-агрессор. Актер считает это наказанием для самого себя.

"За работу, как работу творца, мне наверняка не стыдно, это неплохие актерские работы. Мне просто хочется выбросить этот пласт своей работы, даже неплохо сделанной. Как для наказания себя самого, это мой вклад - забыть об этой работе, забыть о том, что у меня это было, и не вспоминать об этом", - признался Стрельников в интервью Алине Доротюк.

Актер не скрывает, что осуждает путинский режим и его агрессию. Он пишет стихи, в которых критикует РФ и обращается к оккупантам, которые не понимают, что в Украине их ждет только смерть.

Кто такой Сергей Стрельников

Известному актеру 43 года. Он родился в РФ, но его семья переехала в Украину, когда Стрельников был еще маленьким.

Свою карьеру в кино Стрельников начал в 2000-х годах, с сериала "День рождения Буржуя". После этого актеру начали предлагать немало ролей, как главных, так и эпизодических. Он снимался в Украине и РФ.

Стрельникова можно было увидеть в сериалах "Бедная Настя", "Возвращение Мухтара" и "Екатерина". В начале полномасштабной войны РФ против Украины актер поддержал нашу страну и осудил оккупантов. В 2023 году Стрельников сыграл главную роль в украинском фильме "Довбуш".

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