Также Васильев похвастался подарком, который он сделал для Златы Огневич.

Стоматолог Роман Васильев, который выбыл из шоу "Холостячка-2" и проиграл в битве за сердце певицы Златы Огневич, описал свои впечатления от жизни на реалити. Оказалось, иногда он испытывал не только радость, но и негативные эмоции.

На своей странице в Instagram Васильев написал, что последние шесть месяцев, которые он посвятил реалити, были незабываемыми.

После вылета из шоу стоматолог поделился фото, которое было сделано на первом выпуске "Холостячки", когда он появился перед Огневич на белом коне. Судя по всему, проект все-таки вызывает у Васильева грустные воспоминания.

"Не представляя до конца, что меня ждёт, я пережил целый спектр ощущений, которые меня переполняли, от восторга, до чувства тревоги и страха... Находясь в проекте, ты переживаешь огромное количество эмоций в сжатые сроки, и это очень непросто, но очень сильно закаляет. Я точно знаю, что проект меня сделал сильнее и устойчивее!", - написал стоматолог, который покинул проект в седьмом выпуске.

В Stories Васильев также рассказал, что он пока еще не нашел себе девушку и не начал новые отношения. По словам стоматолога, сейчас все его время отнимает работа, а сердцу нужно "перевести дух" после реалити.

К слову, Васильев общается с Огневич после вылета из проекта. Стоматолог сделал певице подарок - он отправил ей средства из своей линейки по уходу за зубами, а сама звезда даже рассказала об этом в Instagram.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова