Актриса продемонстрировала фигуру во всей красе.

Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала в инста-сториз откровенную фотографию, на которой предстала в нюдовом боди, который был едва заметен на ее теле.

Сверху она накинула длинное пальто, но решила его не застегивать. Также она дополнила образ роковой красотки высокими сапожками.

Отметим, что в таком "луке" Сумской еще и удалось похвастаться стройной фигурой. Отметим, что в 55 лет звезда выглядит потрясающе.

Читайте такжеУкраинского шоумена не впустили в Италию: что случилосьК слову, недавно Ольга Сумская вместе с супругом Виталием Борисюком отдыхала на море. Там звезда ходила в купальнике и делилась солнечными фото с поклонниками. Каждый снимок актрисы вызывал у фолловеров восторг, также они оставляли множество комплиментов.

Напомним, ранее Ольга Сумская восхитила фото с 87-летней мамой.

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Автор: Диана Могилевич