Певица любит совмещать красоту и комфорт.

Известная украинская певица Ирина Билык очаровала поклонников необычным образом: исполнительница показалась в стильном домашнем костюме и вызвала бурное обсуждение в сети.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

"Скажите, что я не одна такая. Есть мнение, что красиво выглядеть нужно всегда. И даже дома. Я полностью согласна с этим, ведь так приятно совмещать красоту и комфорт, при этом получать комплименты даже дома", – отметила Билык в подписи к снимку.

"На 100% согласна, всегда надо быть на высоте. Вы красотка", "Вы очень красивая женщина", "Конечно, нужно в первую очередь нравиться себе", "Вы супер", "Какая хорошенькая! Ирочка, вам очень идёт этот цвет!", "Феечка домашнего очага", "Я вообще фанат домашних костюмов и пижамок, а главное уютно! Ирина, хорошо выглядите!", "Сильная, стильная и очень красивая женщина", "Красиво и элегантно", – отреагировали поклонники.

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