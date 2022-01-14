Певица провела журналистов даже в свою спальню.

Украинская певица Ирина Билык впервые показала журналистам свою роскошную квартиру в Одессе с видом на море.

Как она живет, исполнительница рассекретила в программе "Мой секрет", запись которой опубликована на YouTube.

"Меня никогда не снимали дома. И для меня это немножко волнительно", – призналась певица.

"Квартирка небольшая, но очень комфортная. Самое главное в ней то, что она находится в Одессе", – добавила она.

Билык отметила, что одним из главных атрибутов в ее квартире являются фотографии близких: "Конечно, фото меня и моих детей – обязательно. Там, где я живу, там, где я бываю…".

Кроме того, в квартире у певицы есть телескоп у окна, из которого открывается роскошный вид на море.

"Пляж, чайки – это лучшее, что может быть для меня в моей жизни… после концертов", – рассказала Билык.

Также певица показала свою спальню: "Что можно сказать об этой спальне? Тут наилучшие минуты всегда бывают у каждого человека, минуты любви, минуты хорошего секса, минуты отдыха".

Читайте также"Мальчик – чудо": Ирина Билык умилила сеть видео с маленьким сыномРанее Ирина Билык заявила, что в ее жизни обязательно будет еще одна свадьба.

Вас также могут заинтересовать новости: