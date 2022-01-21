Певица ответила на вопросы подписчиков в соцсети и показала архивные снимки.

Украинская певица Ирина Билык засветила несколько архивных фото и сделала ряд откровенных признаний, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-сторис.

Кто-то из пользователей поинтересовался, что бы исполнительница посоветовала бы себе 18-летней?

"Делать, как чувствуешь, не слушать чужих советов". – ответила Билык и показала себя еще совсем молодой.

Также артистка призналась, что иногда волнуется перед выходом в людные места, а вот перед концертами – нет.

Еще Билык заявила, что ее любимое время года – весна, в людях она больше всего ценит доброту, а больше всего жалеет в жизни о том, что некоторых людей из ее окружения изменили деньги и слава.

На вопрос об общении между ее старшим сыном Глебом и его отцом Андреем Оверчуком певица откровенно написала: "Глеб общается с папой, но я уже давно не общаюсь", и поделилась их архивным фото.

Известно, что Билык с Оверчуком были женаты всего четыре года. Глеб родился в 1999 году. Пара рассталась спустя два года после его рождения.

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