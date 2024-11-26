Глеб Оверчук уже длительное время живет за границей.

Старший сын известной украинской певицы Ирины Билык - 25-летний музыкант Глеб Оверчук - рассекретил, где живет во время войны и чем занимается. Мужчина показался на митинге за рубежом.

На своей странице в Instagram Оверчук впервые за долгое время вышел на связь. В частности, он опубликовал редкие фотографии с друзьями. Из них стало известно, что Глеб участвовал в митинге, посвященном 1000 дней полномасштабного вторжения россиян в Украину.

В руках мужчины держали плакаты, целью которых было напомнить о преступлениях оккупантов, которые они ежедневно совершают в Украине. А также призвали освободить военнопленных, находящихся в нечеловеческих условиях в РФ уже более двух лет. Кроме того, присутствующие развернули большой плакат, на котором был изображен текст, напоминающий о 1000 днях войны.

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По данным, опубликованным на Instagram-странице Ассоциации Дружбы Украины в Каталонии, протест активистов проходил в Барселоне, Испания. Вероятно, именно там и живет сын Билык.

На митинг пришли сотни неравнодушных украинцев и иностранцев. Участники манифестации акцентировали на важности увеличения финансирования и военной помощи Украине. Акция проходила на центральных улицах Барселоны. Присутствующие пели украинский гимн и выкрикивали различные лозунги.

Оверчук продолжает поддерживать Украину в борьбе с российским террором. В частности, он регулярно публикует в соцсетях ссылки на сборы на нужды украинских защитников.

К слову, Глеб родился 18 июня 1999 года, когда его звездная мать находилась в отношениях Андреем Оверчуком. Пара закрутила роман за год до появления на свет первенца, но уже в 2002 году они разошлись. Сейчас мужчина живет в Испании. Сын знаменитости играет на барабанах в составе испанской группы Emissary, которую создали год назад. Оверчук был соучредителем коллектива.

Напомним, ранее Ирина Билык поставила Коляденко в неловкое положение. Она задала ему вопрос, в ответ на который шоумен назвал свою бывшую жену теплым словом.

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