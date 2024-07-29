Звездный сын пошел по стопам певицы.

Известная украинская певица Ирина Билык не афиширует свою личную жизнь, а особенно детей. Она неохотно рассказывает о сыновьях на публике и они не являются частыми гостями ее соцсетей.

Однако украинский ведущий и интервьюер Слава Демин рассказал о жизни старшего сына исполнительницы - 25-летнего Глеба Оверчука. Он рассекретил, где живет и чем занимается мужчина.

По словам Демина, Оверчук пошел по стопам артистки и также связал свою жизнь с музыкой. Стало известно, что он играет на музыкальных инструментах и даже успел создать собственную группу. Но живет и работает Глеб не в Украине. Как сообщил Слава, сейчас звездный сын находится в Испании, там, кстати, живет и младший сын Билык Табриз.

"У него есть собственная группа. Играет на барабанах и гитаре. Иногда дает концерты. Сейчас Глеб находится в Испании, где живет Ирина Билык с сыном Табризом", - отметил ведущий.

Живя за границей, Оверчук регулярно ходит на митинги в поддержку Украины и рассказывает о полномасштабном вторжении в своих соцсетях. Однако на родину парень, похоже, возвращаться не планирует. Последний раз Глеб приезжал в Украину много лет назад.

К слову, старшего сына Билык родила в браке с моделью Андреем Оверчуком, с которым была в отношениях 4 года. Супруги развелись через два года после рождения Глеба, в 2001 году.

Напомним, ранее мы писали, что Ирина Билык воссоединилась с экс-супругом. Артистка обратилась к Коляденко в особый день.

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