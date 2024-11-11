Шоумен назвал свою бывшую жену теплым словом.

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык продолжают подогревать интерес к своим отношениям. Недавно шоумен принял участие в проекте "Запитала", где публично позвонил бывшей жене, чем снова вызвал волну слухов о возможном воссоединении.

По правилам шоу, Дмитрий должен был отвечать на различные вопросы, и мог обращаться за помощью к кому-то из своих контактов. Он решил воспользоваться этой возможностью и позвонил Ирине Билык.

Певица согласилась помочь, но с одним условием: Дмитрий должен обращаться к ней ласково.

"Называй меня "дорогая Ирочка"" - попросила Ирина.

Дальше разговор стал еще интереснее. Билык неожиданно спросила:

"Кто была твоя любимая жена: первая или я?".

Коляденко ответил:

"Ирина и Елена - лучшие женщины в Украине".

В конце концов, Ирина Билык помогла Дмитрию, правильно ответив на вопрос. Интересно, что во время разговора она вспомнила о ревности к Наталье Могилевской, с которой Коляденко работал в шоу "Шанс".

Несмотря на такой неоднозначный диалог, Дмитрий Коляденко заявил, что уже пять лет одинок. Поэтому, возможно, слухи о воссоединении пары - лишь слухи. Ранее они уже намекали, что их связывают только дружеские отношения.

Напомним, Дмитрий Коляденко откровенно ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ.

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