Маша отметила, что к первому интиму нужно быть готовым.

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой - 19-летняя Маша - откровенно рассказала о первом сексе. Девушка призналась, когда об этом узнали ее родители.

Девушка отмечает, что к интиму важно готовиться, но скорее морально. Ты должен быть эмоционально настроенным, говорит Маша. По словам девушки, у нее не было страха перед первым интимом, и ей хотелось этого. Однако дочь знаменитости добавила, что от первого секса она не получила удовольствия. Маша признается, что он был очень быстрым.

"Первый свой интим помню. К этому нужно быть эмоционально готовым. Если тебе не страшно, то почему бы нет. Мне было не страшно, я хотела этого, но это было, конечно, не очень. Все было очень быстро с его стороны", - поделилась девушка.

Она не стала раскрывать, когда именно был первый интим в ее жизни и не назвала парня, с которым это было. Однако намекнула, что это произошло, во время ее вторых отношений. Девушка указала, что до 16-17 лет у нее было желание вступать в интимные отношения с парнями, поэтому, вероятно, это произошло в таком возрасте молодой певицы.

Девушка рассказала о первом опыте звездной маме не сразу. Прошло полгода и только тогда они обсудили с Поляковой это.

"Я не говорила до, я сказала после. У нас с мамой был какой-то очень быстрый разговор. Я тогда ехала на концерт Rammstein. И мама спросила: "У тебя, кстати, уже было?". И я такая: "Да". Ну и ладно", - добавила Маша.

Напомним, ранее Маша Полякова ответила, как будет продолжать отношения с любимым после выезда в США. Уже через два месяца девушка отправляется на учебу в Бостон.

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