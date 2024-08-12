Злата Митчелл приехала в Украину на каникулы.

Старшая дочь известной украинской ведущей Ольги Фреймут - 18-летняя Злата Митчелл - приехала на летние каникулы из США в Украину. Девушка неожиданно показалась в Николаевской области.

Как известно, звездная дочь с 14 лет живет и учится в США. В июне она закончила американскую школу и планирует поступать в университет, но перед этим девушка решила провести некоторое время на родине.

В частности, несмотря на полномасштабное вторжение, Злата уже побывала во Львове, родном Киеве, а сейчас приехала на Николаевщину. В своем Instagram Митчелл поделилась кадрами оттуда.

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Она сняла стадо коров, а также оператора с видеокамерой, который снимал детей. Цель своего приезда в область девушка не раскрыла, однако можно предположить, что она участвует в съемках проекта.

К слову, Митчелл родилась в Киеве в 2006 году в браке Фреймут и британца Нила Митчелла. Сейчас девочка живет отдельно от мамы, поскольку Ольга после 24 февраля 2022 года переехала в Великобританию.

Ведущая также воспитывает 8-летнюю дочь Евдокию и 6-летнего сына Валерия. На днях Ольга также показалась в Украине, она приехала во Львов.

Напомним, ранее дочь Ольги Фреймут обратилась к покойной Фарион и показала ее могилу. Девушка поехала на львовское кладбище.

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