Знаменитость также призналась, скучает ли по работе в Студии "Квартал 95".

Известная украинская актриса, ведущая, юмористка Елена Кравец рассказала об общении с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской во время войны. Звезда Студии "Квартал 95" также призналась, скучает ли по временам, когда выступала на большой сцене.

В своем Instagram Кравец решила пообщаться с подписчиками и ответить на их вопросы. Поклонники поинтересовались у актрисы, поддерживает ли она связь со своими кумовьями Зеленскими, с которыми дружила до полномасштабного вторжения.

По словам Елены, они общаются с лидером страны и первой леди, но это бывает крайне редко. В основном они переписываются и поздравляют друг друга с праздниками. Ведущая говорит, что не хочет отвлекать друзей от государственных дел.

Видео дня

"Да, общаюсь, но мысленно. Иногда очень и очень редко присылаю поздравления с днем рождения их и детей, и присылаю, возможно, какие-то мемы очень смешные. Но это очень редко. Берегу их мозг и время", - отметила юмористка.

В дополнение, Елена призналась, что скучает по временам, когда была участницей Студии "Квартал 95". У нее остались лишь теплые воспоминания о сотрудничестве с юмористами и она называет этот период "яркой" страницей ее жизни.

"Ну, конечно, скучаю, это очень яркая часть моей жизни. Такая, знаете, писалась книжка с рисунками очень яркая, веселая, про друзей, путешествия, творчество и счастье. Скучаю. Но времена "Квартала 95" не закончились. Просто я скучаю по тем временам, когда они были такие очень и очень светлые", - добавила Кравец.

Напомним, ранее Елена Кравец показала редкое фото 8-летних детей-двойняшек.

Вас также могут заинтересовать новости: