Украинский рэпер и продюсер Потап не смог молчать о тех зверствах, которые происходят в Украине по вине России. Он записал видео, где читает стих. Черно-белый ролик был опубликован в его Instagram-блоге.
"Як же жити нам?
Куди дітися?
Ірпінь, Буча, тепер Вінниця.
Ненажерливі
Вбивці ви
Одеса, Харків, тепер Вінниця
Мама молода
І мале дитя
Херсон, Маріуполь, тепер Вінниця
Клята ця війна
І нема кінця", - говорит рэпер.
С полной версией стихотворения вы можете ознакомиться ниже.
"Держимся, Украина. Безумные люди! Наказание обязательно будет", "Николаев. Пол города уже нет! Это второй Мариуполь", "Николаев обстреливают каждый день! Город-герой, о котором все молчат!!! Город держит оборону без воды. Каждый день ранены люди и разрушены дома, и жизнь! Не молчите о Николаеве!", "Очень красиво и главное - максимально правдиво, без лишнего драматизма, ведь его у нас и так многовато. Потап - лучший", - пишут поклонники в комментариях.
Напомним, Потап появился на концерте в Мадриде с перекошенным лицом. Не мог ни петь, ни разговаривать. Выяснилось, что он простудил лицевой нерв.
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