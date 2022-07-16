Рэпер и продюсер в стихотворении рассказал о том, как россияне бомбят мирные украинские города.

Украинский рэпер и продюсер Потап не смог молчать о тех зверствах, которые происходят в Украине по вине России. Он записал видео, где читает стих. Черно-белый ролик был опубликован в его Instagram-блоге.

"Як же жити нам?

Куди дітися?

Ірпінь, Буча, тепер Вінниця.

Ненажерливі

Вбивці ви

Одеса, Харків, тепер Вінниця

Мама молода

І мале дитя

Херсон, Маріуполь, тепер Вінниця

Клята ця війна

І нема кінця", - говорит рэпер.

С полной версией стихотворения вы можете ознакомиться ниже.

"Держимся, Украина. Безумные люди! Наказание обязательно будет", "Николаев. Пол города уже нет! Это второй Мариуполь", "Николаев обстреливают каждый день! Город-герой, о котором все молчат!!! Город держит оборону без воды. Каждый день ранены люди и разрушены дома, и жизнь! Не молчите о Николаеве!", "Очень красиво и главное - максимально правдиво, без лишнего драматизма, ведь его у нас и так многовато. Потап - лучший", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, Потап появился на концерте в Мадриде с перекошенным лицом. Не мог ни петь, ни разговаривать. Выяснилось, что он простудил лицевой нерв.

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