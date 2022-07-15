В день обстрела Винницы молчунья-артистка цинично пела на фестивале в Витебске.

Таисия Повалий, которая родилась в Украине, но позиционирует себя как российская певица, снова шокировала своим поступком. 14 июля, когда в центр Винницы прилетели ракеты и убили мирных жителей, она цинично выступала на музыкальном фестивале "Славянский базар" в беларусском городе Витебск.

Там горе-звезда исполнила песню "Верба" на украинском языке, а после выступления сказала, что считает Беларусь своей Родиной. Видео появилось на YouTube.

"Я всегда с такой радостью приезжаю к вам, в Беларусь. Можно даже сказать, что к себе домой, потому что Витебск - моя творческая родина", - произнесла со сцены артистка, которая поддерживает войну в Украине.

На концерте с речью выступил также диктатор Александр Лукашенко.

Тем временем сын путинистки Денис Повалий в своем Instagram-блоге опубликовал кадры, сделанные на месте разрушений в Виннице.

Напомним, продюсер Роднянский обратился к Лолите, маму которой якобы "избили в Киеве за русский язык".

Также УНИАН писал, что Осадчая показала, как предательница Повалий продолжает работать в России.

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