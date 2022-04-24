Актер прочитал байку о Свинье и собаке, которая сорвалась с цепи.

Украинский актер театра и кино Станислав Боклан под псевдонимом Дед Стас прочитал байку о Свинье и собаке, в которой говорится о происхождении российского солдата.

Басня Боклана опубликована на YouTube-канале Small Painter.

В басне говорится о том, что пес, который сорвался с цепи, снюхался со свиньей, и в вонючем хлеву появился свинощенок, который и стал российским солдатом.

В конце басни становится известно, что солдат приехал в украинский Изюм и умер.

Приводим к Вашему вниманию полный текст басни о Свинье и собаке:

"Колись в Росії, десь під Брянськом,

В колгоспі з назвою Радянський

На краю самої клоаки,

На ланцюгу жив був собака.

Весь чорний, тільки вухо жовте,

Господар звав його "Пішов ти".

Пес жив, бо вбити було гріх,

Їв тільки те що вкрасти міг.

В колгоспі тім, які розваги,

Щодня господар жлуктить брагу, хропе у дворі

Пес сцяв на нього, бувало мав його у ногу, бувало мав і у лице...

Але розмова не про це.

На речі час він має вплив, ланцюг одного разу згнив.

Біжи, тікай, мчи стрів голів... - свобода,

Пес пішов у хлів, там у хліві у стилі ню узрів в кутку наш пес свиню,

У грудях почастішав стук,

Цицьок аж чотирнадцять штук.

Ми тут пропустимо частину, ну пес зробив свині дитину,

І у хліві де так воня, з’явилось свиноцуценя.

Такий гібрид на божу злість -

В гівні і спить, гівно і їсть,

Найкраще взявши з мами з тата,

Він виріс в руського солдата, засунув рило в БТР,

В Ізюм приїхав і помер.

Мораль:

Коли свиню *бе собака, то є кому ходить в атаку,

Ну а коли наоборот, то руській мовчазний народ,

А толк із того тільки буде, у кого мама й тато люди".

Напомним, Россия ворвалась в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей. Оккупанты убивали местных жителей в захваченных городах и насиловали, занимались мародерством.

Украинская телеведущая, первый почетный посол Фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина просила пострадавших от сексуального насилия сообщать о преступлениях, чтобы злоумышленников можно было наказать.

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