В список попали известные артисты / скриншот

Сегодня, 9 ноября, организаторы Нацотбора на "Евровидение-2024" обнародовали список из двадцати артистов, вошедших в лонглист.

Среди участников оказались уже хорошо известные украинские исполнители. В частности, попробовать свои силы в Нацотборе решили вместе alyona alyona & Jerry Heil, которые имеют очень гармоничный тандем и известны не только в Украине, но и за ее пределами.

alyona alyona & Jerry Heil / коллаж

Второй раз представить Украину на конкурсе захотел певец MELOVIN. Артист в 2018 году выступал на "Евровидении" с песней Under The Ladder. Тогда он занял семнадцатое место.

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MELOVIN выступит во второй раз / фото instagram.com/melovin_official/

В списке есть и оригинальная исполнительница STASYA, которая в этом году участвовала в "Голосе страны" в команде Ивана Клименко.

Голос STASYA покорил судей "Голоса страны" / фото instagram.com/stasya.official.ua/

Современные хитмейкеры также попробуют свои силы. В частности PARFENIUK, известный хитом "Провела экскурсию". Артист создает хит за хитом, которые подрывают сеть, и мечтает о мире в Украине.

ПАРФЕНИУК / фото instagram.com/parfeniuk_13/

Певица SKYLERR, известная хитом "Вечорниці", посвященным теме любви, очень быстро завоевала сердца украинцев.

SKYLERR внезапно ворвалась на украинскую сцену / фото instagram.com/skylerr_official/

Список участников

  • alyona alyona & Jerry Heil
  • ANKA
  • Carpetman
  • Drevo
  • INGRET
  • Julia Belei
  • KARYOTYPE
  • KRYLATA
  • MÉLOVIN
  • NAHABA
  • NAZVA
  • PARFENIUK
  • SHÉPA
  • SKYLERR
  • STASYA
  • SWOIIA
  • TESLENKO
  • YAGODY
  • YAKTAK
  • Ziferblat

Добавим, что на следующем этапе из двадцати участников лонглиста выберут десять финалистов, которые и поборятся за право представить Украину на международном музыкальном конкурсе.

Среди участников лонглиста, которые не попадут в список, проведут онлайн-голосование – участник, который наберет больше всего голосов, тоже попадет в финал.

Напомним, что недавно УНИАН писал, что участник "Евровидения" швырнул флаг и обиделся на украинцев.

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