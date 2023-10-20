Он пожаловался на реакцию украинцев на его поступок с сине-желтым флагом.

Представитель Финляндии на "Евровидении-2023" Käärijä попросил прощание перед украинцами за то, что во время концерта швырнул сине-желтый флаг. В то же время он намекнул, что обиделся на их реакцию.

Так, он сказал, что перепутал флаг Украины с флагом Швеции, поэтому не захотел им размахивать на концерте в Эстонии.

Однако украинцы не поверили артисту, потому что он был участником "Евровидения", посвященному нашей стране. Во время выступления участников сцена подсвечивалась сине-желтым цветом, а также Käärijä успел подружиться с украинской группой Tvorchi.

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В результате Käärijä столкнулся с хейтом в свой адрес. Не выдержав напряжения, он сделал резкое заявление на концерте в Германии:

"Я хочу сказать, что я люблю Украину! Я их очень уважаю, и в этом проблема. Теперь они хотят, чтобы я умер, и я должен извиниться перед ними, но почему? Они хотят меня убить, а я должен извиняться? Ни в каком случае".

Позже на своей странице в соцсети X финский певец написал:

"Хочу подчеркнуть, что это было чистое недоразумение с моей стороны. Я хочу извиниться перед всеми за свою ошибку. Я глубоко уважаю украинский народ и поддерживаю его в борьбе за свободу и мир".

Ранее УНИАН рассказывал, как представитель Финляндии на "Евровидении-2023" позорно швырнул флаг Украины.

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