Пользователи сети напомнили ей, что она предала родную страну.

Опальная певица Ани Лорак вышла на связь с поклонниками 8 марта и поздравила всех женщин. Она заявила, что у всех есть свои уникальные пути, но мы объединены общей целью создания лучшего мира для себя и будущих поколений.

"Когда мы собираемся вместе, чтобы отметить этот особенный день, я хочу напомнить вам о силе сестринства. Мы сильнее, когда поддерживаем друг друга в трудные времена, и когда стоим вместе в солидарности", - сказала Лорак в Instagram.

Пользователи сети не оценили пост предательницы и накинулись на нее с хейтом.

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Как отреагировали фолловеры

"На родину не хочется?"

""Сегодня мы отмечаем нашу силу" - сегодня идет война... Жестокая война... И отмахнуться от нее никак не получится"

"Лучшего мира? С ракетами над головой? Почему об этом молчишь?"

"Лучшие цветы для российских женщин - это те, что растут на могилах их мужей, отцов, сыновей, братьев. Желаю каждой россиянке иметь белую ладу, шубу и пачку пельменей"

"На родном языке уже не пишется?"

"Закрой уже рот, умоляю. Мне жаль тебя"

Напомним, ранее Ани Лорак разнесли в сети за новый клип, в котором снялся российский актер Марк Богатырев.

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