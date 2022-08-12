Руслана Писанка и Игорь Исаков / фото Facebook Игоря Исакова

Игорь Исаков, вдовец актрисы и ведущей Русланы Писанки, которой не стало 19 июля, вернулся в Украину из Германии.

После возвращения на своей странице Facebook он опубликовал трогательное фото с домашним любимцем, которого назвал Хатико.

На снимке Исаков запечатлен в комнате с котом на руках. У него грустные и уставшие от слез глаза.

"Кот, который ждал. Он невероятный… Наш Хатико", – отметил он в подписи к фото.

Подписчики  выразили соболезнования и слова поддержки в комментариях под снимком:

"Игорь, ты такой грустный. Это очень тяжело пережить, такое горе, но надо держаться! Потому что жизнь продолжается! Крепись и верь в чудо, она обязательно будет!", "Игорь, держитесь, жаль, очень жаль", "Сил вам снова зажечь глаза", "Дождался хозяина, но не хозяйку, очень грустно".

Игорь Исаков с домашним любимцем / фото Facebook Игоря Исакова

Напомним, сердце Русланы Писанки остановилось 19 июля. Как позднее сообщил ее муж, она боролась с онкологией. Шестая химиотерапия не дала результатов - состояние звезды только ухудшалось. 

Как рассказала Ольга Сумская, Писанку кремировали. Ее собирались похоронить на Байковом кладбище.

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