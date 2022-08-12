На снимке Игорь Исаков держит домашнего любимца на руках.

Игорь Исаков, вдовец актрисы и ведущей Русланы Писанки, которой не стало 19 июля, вернулся в Украину из Германии.

После возвращения на своей странице Facebook он опубликовал трогательное фото с домашним любимцем, которого назвал Хатико.

На снимке Исаков запечатлен в комнате с котом на руках. У него грустные и уставшие от слез глаза.

"Кот, который ждал. Он невероятный… Наш Хатико", – отметил он в подписи к фото.

Подписчики выразили соболезнования и слова поддержки в комментариях под снимком:

"Игорь, ты такой грустный. Это очень тяжело пережить, такое горе, но надо держаться! Потому что жизнь продолжается! Крепись и верь в чудо, она обязательно будет!", "Игорь, держитесь, жаль, очень жаль", "Сил вам снова зажечь глаза", "Дождался хозяина, но не хозяйку, очень грустно".

Напомним, сердце Русланы Писанки остановилось 19 июля. Как позднее сообщил ее муж, она боролась с онкологией. Шестая химиотерапия не дала результатов - состояние звезды только ухудшалось.

Как рассказала Ольга Сумская, Писанку кремировали. Ее собирались похоронить на Байковом кладбище.

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