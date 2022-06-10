Певица поделилась своими планами.

Украинская певица Ирина Билык рассказала, что будет делать со своим домом в селе Березовка.

По словам звезды, она не будет продавать недвижимость, несмотря на то, что ранее российские оккупанты в этом доме устроили штаб. Билык отметила, что чувствует привязанность к этому месту, поэтому сделает ремонт и продолжит там жить.

"Мне, можно сказать, повезло – стены стоят, но пробило крышу и есть 20 больших дыр. Сейчас это ремонтируется, вставляют стекло. Это все отремонтируется и я вернусь, когда закончится опасность в Киеве и Украине", – рассказала Ирина Билык в интервью "Ранку з Україною".

Напомним, ранее Ирина Билык рассказала, что оккупанты сделали с ее домом под Киевом.

"Они поселились в доме и ели все, что только могли. Мой помощник попал в жилье больше, чем через месяц. По его словам, захватчики и плавали в бассейне, и ломали аппаратуру, и портили вещи и даже фото из детства", – сказала ранее певица.

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