Певица ужаснула последствиями пребывания оккупантов в ее доме.

Украинская певица Ирина Билык рассказала, как российские оккупанты "развлекались" в ее доме. По ее словам, они не только уничтожили ее аппаратуру, но и плавали в бассейне.

Билык рассказала, что еще в первый день войны уехала из села Березовка в более безопасное место. Еще 24 февраля она очень испугалась, так как рядом с домом упала бомба.

После ее уезда, оккупанты зашли в ее поселок, а позже проникли непосредственно в ее дом.

"Они поселились в доме и ели все, что только могли. Мой помощник попал в жилье больше, чем через месяц. По его словам, захватчики и плавали в бассейне, и ломали аппаратуру, и портили вещи и даже фото из детства", – сказала певица в программе "Утро с Украиной".

Напомним, ранее Ирина Билык сообщила, что оккупанты целый месяц жили в ее доме.

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