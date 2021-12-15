Было бы смешно, если не было бы так печально.

Знаменитости хотят быть примером для подражания, поэтому показывают себя только с лучшей стороны. Вот только поклонников не обведешь вокруг пальца. Если они замечают чрезмерный фотошоп, то обязательно об этом напишут.

Ани Лорак

Опальная певица Ани Лорак активно ведет свой инста-блог и делиться фотографиями с каждого мероприятия. Вот только не секрет, что звезда очень любит пользоваться фотошопом. Доказательство тому ее фотография, которую на своей страничке опубликовал российский артист Филипп Киркоров. Там Ани выглядит совсем не такой, как на фотографии, которая позже появилась у нее в блоге. Заметно, что девушка изменила цвет своей кожи и сделала себя более стройной.

Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева также увлекается фотошопом. На одном и том же снимке с Ани Лорак и Сергеем Лазаревым она выглядит по-разному. В своем блоге она опубликовала фото, на котором выглядит как фарфоровая кукла с идеальными чертами лица и безупречным макияжем. А вот на таком же фото, но без фотошопа, она выглядит более тусклой.

Белла Хадид

Супермодель Белла Хадид всегда была стройной девушкой, но, вероятно, этого ей недостаточно. Поэтому звезда перед публикацией фото в Instagram тщательно их обрабатывает. Если присмотреться, то талия Хадид прямо-таки плывет.

Алла Пугачева

72-летняя Алла Пугачева в свои годы выглядит просто потрясающе. Все ее фотографии "вылизаны" до идеальности, ее кожа всегда гладкая. Но все же понимают, что в 72 года даже после "уколов красоты" и пластических операций не может быть такой безупречный вид, без единой морщинки на лице.

Мадонна

63-летняя Мадонна, так же как и Алла Пугачева увлекается фотошопом. При этом поклонники регулярно пишут ей об этом, но, кажется, звезду не интересуют комментарии просто народа.

Ранее УНИАН назвал 5 звезд, засветивших "клубничку" на публике.

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Автор: Диана Могилевич