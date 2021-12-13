Некоторые звезды не носят нижнее белье, за что и поплатились.

Знаменитости не защищены от конфузов, особенно, когда за ними пристально наблюдают папарацци. Так, некоторые из них появились на публике в роскошных платьях, но неожиданно засветили свои интимные зоны. Смешно это или грешно - решать вам.

Крисси Тейген

Американская модель Крисси Тейген на одному из премий пришла в черном платье с высокими разрезами на бедрах. Во время того, как она позировала для папарацци ткань немного подвернулась и Крисси засветила свою интимную зону. Впрочем, тогда ее наряд стал самым скандальным. В результате модели пришлось даже извиняться.

Белла Хадид

Модель Белла Хадид однажды прошлась по красной дорожке в шелковом малиновом платье с высоким разрезом на бедре и глубоким декольте. Пока она позировала, платье немного распахнулось и фотографы засняли очень пикантный кадр. Да, тогда Белла была в невидимых стрингах, но зону бикини все же удалось разглядеть.

Лейк Белл

Актриса "Однажды в Вегасе" Лейк Белл также оконфузилась на красной дорожке. Она пришла в роскошном длинном платье, сделанном из нескольких слоев разной ткани. Несколько слоев были выполнены из прозрачной ткани, поэтому на фотографиях можно рассмотреть ее зону бикини, которая неудачно засветилась.

Эшли Робертс

Актриса и певица Эшли Робертс на одно из мероприятий пришла в мини-платье. Но в тот день ветер был настолько беспощадных, что ее легкое платье задралось, как у Мэрилин Монро. Стоит ли говорить о том, что ее трусы видел весь бомонд?

Алессандра Амбросио

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио оконфузилась на фотосесии для одного из глянцевых журналов. Звезда позировала в легком длинном платье, которое из-за ветра начало развеиваться. Кроме того, в этот же момент модель засветила свою грудь.

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Автор: Диана Могилевич