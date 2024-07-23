Певица MamaRika впервые призналась, из-за чего едва не разрушился ее брак

Она говорит, что осознала свои ошибки.

Певица MamaRika, которая недавно рассказала о кризисе в браке с комиком Сергеем Середой, призналась, что им удалось спасти свои отношения. По словам артистки, она осознала свои ошибки и пытается их исправить.

Для того, чтобы наладить отношения, пара даже обращалась к психологу, однако они не завершили терапию, потому что специалист не смог им помочь. Поэтому пара решили отдать сына бабушке и поехала в Одессу.

Там, как говорит артистка, им с мужем удалось все выяснить без упреков, перезагрузиться и спасти свой брак.

"Мы все решили. Просто остались вдвоем, отдохнули, немного перезагрузились, поговорили. Было много диалогов, и это помогает. Нам удалось спасти семью", - поделилась MamaRika в интервью М1.

Она добавила, что определенное время убегала от проблем, а их наоборот нужно было решать.

"Нам надо было не убегать, а искренне поговорить без упреков. Я поняла, что делала не так. Я в какой-то момент закрылась и отвернулась от мужа. Сейчас я понимаю, что не должна убегать, а должна быть с ним рядом в этом сложном моменте", - подытожила артистка.

Напомним, ранее MamaRika ответила, сколько сексуальных партнеров имела.

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