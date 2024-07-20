Певица откровенно рассказала о прошлом.

Известная украинская певица MamaRika приоткрыла завесу личной жизни. Исполнительница рассекретила, сколько половых партнеров у нее было.

Вместе с 35-летней артисткой на вопросы отвечал ее муж - юморист и актер Сергей Середи. Он не стал делиться подробностями личной жизни и не назвал количество половых партнеров. Однако его жена была более откровенна.

Она не стеснялась говорить о своей сексуальной жизни и поделилась собственным опытом. Более того, Середа знает о мужчинах, с которыми звезда была в отношениях.

"Давайте честно, я куртизанка со стажем. Мне 35 лет, у меня дети и муж. Да, я любила немножко заскочить на приключение. Бывало, но я вовремя остановилась и встретила любовь всей своей жизни", - отметила певица.

По словам исполнительницы, у нее большой сексуальный опыт. В частности, у MamaRika было более 20 половых партнеров.

"Конечно (более 20 - УНИАН). Мы в каком веке живем? Я говорю, как есть. Я на опыте", - подчеркнула знаменитость.

К слову, артистка в отношениях с юмористом уже более 9 лет, из них в браке 4. Они воспитывают общего 3-летнего сына Давида.

Напомним, ранее MamaRika пожаловалась на проблемы со здоровьем сына. Певица рассказала, что лекарства мальчику не помогают.

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