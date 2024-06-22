Она также призналась, как мать избранника отреагировала на нее.

Украинская певица Наталья Дзенькив, которая известна под сценическим псевдонимом Lama, рассказала об отношениях с младшим на 18 лет мужчиной.

48-летняя артистка отметила, что разница в возрасте с любимым Романом не достаточно ощутима и не мешает гармонии в паре.

"Возраст физический вообще не является проблемой. Может такое быть, что женщине 45 лет, но менталитет, или внутреннее состояние соответствует 25. Это то, что происходит со мной. Те, кому 45-50 лет, я их воспринимаю больше как старших братьев, папу, каких-то наставников. Я могу общаться с ними, но они не ассоциируются у меня как партнеры. И так же мужчина, которому 25, может быть ментально старше. И когда женщина старше, у нее большой опыт в жизни, и это все объединяется - получаются очень классные семьи", - рассказала певица в интервью OBOZ.LIFE.

Также женщина призналась, что уже познакомилась с мамой своего избранника. По словам певицы, они смогли сразу найти общий язык.

"Она слушала мою музыку. Тепло меня приняла. Мама старше меня на пять лет. Знаешь, сколько у нас всего общего?! Я хотела сказать о том, что жизнь в рамки не уложишь. Жить нужно как-то расширенно", - подчеркнула исполнительница.

Что известно об отношениях певицы Lama с избранником

Певица с Романом уже более семи лет находится в гражданском браке. Мужчина работает в финансовой сфере. Несмотря на разницу в возрасте, по словам Lama, у них есть много чего общего.

Как отмечала артистка ранее, она не планирует рожать собственных детей. Это решение она приняла еще в 20 лет. Роман поддерживает позицию любимой.

Напомним, ранее звезда "Лиги смеха" закрутил новый роман после развода.

Вас также могут заинтересовать новости: