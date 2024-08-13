Она также рассказала, какой язык будет изучать девочка.

Известная украинская певица, звезда 2000-х Гайтана, которую недавно захейтили из-за общения на русском языке, сделала неожиданное заявление.

Артистка, которая с начала полномасштабной войны живет с семьей за границей, призналась в Instagram, что ее дочь Сапфир-Николь в этом году пойдет в первый класс. Гайтана планирует отдать дочь в иностранную школу, где обучение будет на немецком языке. Поэтому, вероятно, она не будет осваивать украинский язык. Свое решение певица объяснила так:

"Моя дочь через несколько дней пойдет первый раз в первый класс. Я в шоке. Мне кажется, что недавно я еще сама ходила в школу. Мы не можем ничего прогнозировать, поэтому моя дочь будет учиться на немецком, и нам остается только любить, защищать своих родных и благодарить Бога за все, что у нас есть".

Что известно о певице Гайтане

Гайтана родилась в Киеве, затем до пяти лет жила в Республике Конго, откуда родом ее отец. Она разговаривала только на французском и языке лингала. Затем вместе с мамой вернулась в Украину и овладела государственным языком.

Певица стала известной благодаря хитам "Шаленій", "Самотня босса" и многим другим. Также она участвовала в международном песенном конкурсе "Евровидение-2005". Тогда артистка выступила в Киеве, где представила Украину с песней "Be My Guest" и заняла 14-е место.

После этого ее карьера стремительно пошла вверх, а количество поклонников только росло. Однако позже певица исчезла из украинского шоу-бизнеса, но в этом году заявила о своем возвращении на сцену.

Напомним, ранее Гайтана, которая молчит о войне, дала концерт с русскоязычными хитами.

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