Телеведущая принесла свои извинения тем, кого возмутила эта ситуация.

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая на днях проехалась из Трускавца во Львов на полицейском автозаке, извинилась за этот поступок.

Отметим, звезда 1+1 опаздывала на поезд, поэтому ей пришлось воспользоваться услугами полицейских. В результате в сети разгорелся скандал. Многие пользователи соцсетей были недовольны таким поступком Осадчей.

Сейчас же Осадчая опубликовала в своем инста-блоге пост, в котором принесла свои извинения.

"Я хочу извиниться перед всеми, кого возмутил мой недавний пост о том, как полиция помогла мне успеть на поезд после поздней съемки. Я с благодарностью откликнулась на предложение о помощи, ведь мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша, а учитывая задержку на съемках, других вариантов попасть на поезд не было. Поэтому, прошу прощения за этот случай, спешка кормящей мамы с работы не должна была стать скандалом", - написала Катя.

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Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. Еще в школьные годы она увлекалась музыкой и танцами. Уже в 13 лет Осадчая решила покорять мир как модель. В 18 лет Катя завершила свою модельную карьеру и вернулась в Киев.

Впервые на телеканале она появилась в 2005 году в программе "Светские хроники". В 2007 году стала ведущей программы "Светская жизнь" на Первом национальном. С августа 2008-го программа начала выходить на телеканале "1+1".

Осадчая дважды была замужем. От первого брака у нее есть сын Илья, а от второго с Юрием Горбуновым - сыновья Данила и Иван.

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Автор: Диана Могилевич