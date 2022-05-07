Лидер группы "Океан Эльзы" просит поддержать петицию. Нужен миллион подписей.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину вступил в ряды территориальной обороны, чтобы защищать свою страну, сейчас просит поддержки. Музыкант обратился к фанатам с просьбой подписать петицию, адресованную ООН.

"Призываем Организацию Объединенных Наций и особенно Генерального секретаря ООН и региональных лидеров со всего мира возобновить заседание одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН для рассмотрения гуманитарной ситуации в г. Мариуполь, которая сложилась в связи с агрессией против Украины. Мы требуем от Генеральной ассамблеи принять резолюцию, обязывающую Российскую Федерацию, страну агрессора, обеспечить эвакуацию всех лиц из "Азовстали" на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих безопасных стран", - сказано в описании к петиции.

Вакарчук в видеообращении уточнил, что ситуация в городе Мариуполь и на территории завода "Азовсталь" остается очень сложной и опасной.

"Там остаются сотни украинских защитников, большинство из которых получили ранения. А также гражданские - женщины, дети, которые прячутся на заводе "Азовсталь". Им срочно нужна помощь", - сказал Вакарчук.

Напомним, Нина Матвиенко впервые с 25 февраля встретилась с дочкой и внучками.

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