Артист со сцены подтвердил, что у него родился сын.

Украинский артист Святослав Вакарчук во время концерта во Львове впервые прокомментировал рождение сына Ивана.

Прямо со сцены лидер группы "Океан Эльзы" сказал, что сына назвали Иваном в честь деда. При этом имя своей возлюбленной он так и не рассекретил.

"В украинских семьях, как и во многих других семьях, родители стараются не афишировать личную жизнь, чтобы дать детям в первое время полноценно встать на ноги без лишнего внимания. Я придерживаюсь этих традиций, думаю, все украинцы меня в этом понимают", - сказал Вакарчук.

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Святослав Вакарчук - украинский музыкант, автор песен, государственный и политический деятель. Председатель политической партии "Голос" с 12 июня 2019 года по 11 марта 2020 года. Народный депутат Верховной Рады Украины VI и IX созывов.

Получил всеукраинское и международное признание как музыкант, поэт, лидер группы "Океан Ельзи". Заслуженный артист Украины (2005), кандидат физико-математических наук.

Известно, что Вакарчук 20 лет состоял в отношениях с Лялей Фонаревой. После их развода стало известно, что у Святослава родился первенец. По данным СМИ, сына Ивана певцу могла родить 39-летняя Евгения Яцута, которая была исполнительным продюсером клипа "В небо жене".

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Автор: Диана Могилевич