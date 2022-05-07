Тоня Матвиенко показала видеоролик ее встречи с мамой. Дети Тони Ульяна и Нина увиделись с бабушкой впервые с начала полномасштабной войны в Украине. Судя по локации, указанной в Instagram-аккаунте, семья артистки сейчас находится в Магдебурге, Германия.
"Не видела маму с 25.02", - написала под трогательным роликом Тоня Матвиенко.
На видео Нина Митрофановна обнимает свою младшую внучку Нину, а позже к объятиям присоединились и Тоня с ее старшей дочерью, 23-летней Ульяной.
Отметим, супруг Антонины Матвиенко Арсен Мирзоян остался в Украине. Ходили слухи о том, что пара якобы рассталась, однако данную информацию певица опровергла.
Напомним, Андрей Бедняков вспомнил последние слова мамы, которая умерла в Мариуполе.
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