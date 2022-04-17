Рэпер покинул страну еще до 24 февраля.

Украинский музыкант Позитив (Алексей Завгородний) оправдал рэпера Потапа, который уехал из Украины еще до полномасштабного вторжения России и до сих пор не вернулся. Артист заверил, что Потап помогает своей стране там, где он находится.

Об этом Позитив рассказал в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Бывший солист группы "Время и стекло" Алексей Завгородний рассказал, что Потап уехал из Украины еще до 24 февраля. Несмотря на то, что он еще не вернулся в Украину, он помогает беженцам там, где он находится.

"Он очень занят. Я знаю, что он очень многое делает там, пытается как-то помогать. Я с ним списываюсь периодически, но он всегда какой-то вымотаный. Мы на связи, но пытаюсь писать ему только по делам. Многие люди так сверху на это все смотрят и говорят: "Ну ты там сидишь, вот и сиди". Не надо травить. Вы же видите, что даже те, кто за границей, они включились, помогают. Очень много артистов работают с волонтерами и помогают и финансово, и связями", - рассказал артист.

Напомним, звезда "Скаженого весілля" жестко высмеяла Оксану Марченко.

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