Писаренко и Никишин все равно знают, что живут в стране, которая убивает их близких, родственников, отметил бывший участник "Дизель Шоу".

Бывший участник "Дизель Шоу" Олег Иваница, который после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пополнил ряды армии, заявил, что совсем не завидует экс-коллегам Евгению Никишину и Сергею Писаренко, сбежавшим на российскую территорию.

Украинский воин заявил во время интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", что, по его мнению, "совесть изнутри их просто сгрызает". "Я совсем не завидую Писаренко и Никишину. Они сейчас живут там, они все равно знают, что живут в стране, которая убивает их близких, родственников. В этой экономической системе они платят налоги. На их деньги строятся ракеты, которые разрушают страну...", - отметил собеседник.

Иваница добавил, что с Писаренко и Никишиным не переписывался. "...Сначала они записали обращение, что это война. Я так думаю, что молодцы. Потом, когда мне сказали, что они снова туда (в РФ, - Ред.) переехали, это был такой шок...", - поделился Иваница.

Видео дня

Экс-участник "Дизель Шоу" добавил, что Писаренко имеет корни в Украине.

Интересные новости о шоу-бизнесе - сегодня это стоит знать:

Сергей Писаренко и Евгений Никишин родились в российском городе Магнитогорск (Челябинская область). Они стали известны благодаря участию в юмористической игре КВН ("Клуб веселых и находчивых"). Позже они начали жить и работать в Украине.

После начала полномасштабной войны России против Украины актеры покинули территорию нашего государства. Бывший коллега беглецов Евгений Сморигин отмечал, что Писаренко и Никишин молча поддержали агрессию диктатора Владимира Путина. Он добавил, что, возможно, они так поступили, поскольку в РФ имеют семьи.

Вас также могут заинтересовать новости: