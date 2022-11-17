В связи с этим они были вынуждены покинуть "Дизель Студио".

Актеры Сергей Писаренко и Евгений Никишин из "Дизель Студио" молча поддержали агрессию диктатора Владимира Путина, поэтому другие участники команды отказались с ними работать.

Экс-коллега артистов Евгений Сморигин в интервью "КП в Украине" рассказал, что они написали друг другу открытые письма в общей группе, где попрощались без скандалов.

"Мы спокойно высказали нашу позицию. Они, к сожалению, высказать проукраинскую не могут. Поэтому спокойно временно расстались", - объяснил Евгений.

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Он добавил, что у Писаренко и Никишина есть семьи в России. Наверное, поэтому они и не осуждают полномасштабное вторжение в Украину.

"Мы уважаем друг друга, дружим, но без украинской позиции и без осуждения войны ни один артист, скорее всего, не сможет работать в Украине", - добавил Сморигин.

Напомним, ранее Евгений Сморигин заявил, что хочет получить украинское гражданство. он уже сдал экзамен и даже поделился результатами.

Также Украину в этой кровопролитной войне поддерживает и другой актер "Дизель Студио" Дмитрий Танкович.

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