"Рвется в бой": стали известны сроки выписки Надежды Бабкиной из больницы

По словам Гора, у певицы "как всегда, планов миллион".

Гражданский муж советской и российской певицы Надежды Бабкиной, которая лечится от пневмонии, Евгений Гор рассказал о планах ее выписки из больницы.

Об этом Гор написал в Instagram.

"Друзья, многие пишут и спрашивают о здоровье Надежды! Спешу сообщить вам, что мы каждый день на связи. У нее уже, как всегда, планов миллион и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию", - отметил он.

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По его словам, врачи планируют отпустить Бабкину домой через 7-10 дней - "уже полностью здоровой".

"Спасибо еще раз огромное всем, кто верил и был рядом", - написал Гор.

Как сообщал УНИАН, ранее певица впервые после комы вышла на связь и позвонила своему сыну.