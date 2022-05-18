Парень увлекается не только музыкой.

После громкой победы украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022 у украинок появился новый любимчик - Тимофей Музычук, игравший на сопилке и исполнивший хитовый припев песни Stefania.

Он покорил миллионы женских сердец не только своим талантом, но и привлекательной внешностью. Конечно, многих интересует вопрос, есть ли у него возлюбленная. И таки да, известно, что у него есть девушка, но ее имени он не афиширует.

Интересно, что Тимофей родился в Луцке, там же он и живет. К слову, именно он предложил провести Евровидение 2023 в его родном городе.

Кроме музыки, Тимофей еще очень любит ездить на природу с друзьями. Он часто устраивает посиделки с близкими людьми, о чем свидетельствуют фотографии из его Instagram.

Скорее всего, Музычук еще и спортом занимается. Он обладает красивой фигурой и стальным прессом.

Напомним, ранее Kalush публично обменялся любезностями со своей девушкой.

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