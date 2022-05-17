Влюбленные признались друг другу в любви.

Солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк 16 мая отмечал свое 28-летие. Сразу после песенного конкурса Евровидение 2022 он вернулся в Украину и встретился со своей мамой и девушкой, с которыми и праздновал свой день рождения.

Так, Александра одной из первых его поздравила с праздником. Она написала, что Олег для нее самый родной человек. Также девушка призналась ему в любви и отметила, что всегда будет его поддерживать.

"Не перестану рассказывать всем как сильно тебя люблю, и как я счастлива рядом с тобой. Не перестану благодарить, за все что ты для меня делаешь. Верю в тебя и всегда буду поддерживать, стараться быть рядом с тобой", - написала Александра.

Сегодня же Олег отреагировал на такое поздравление возлюбленной и написал в комментариях: "Люблю тебя".

Напомним, ранее в сети появилось видео с Олегом Псюком и его девушкой Александрой. Поклонники обратили внимание на влюбленный взгляд артиста, когда он смотрит на свою возлюбленную.

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