Родной брат Тимофея - военный.

После 24 февраля многие взяли в руки оружие и пошли защищать Родину. Пока Тимофей Музычук, известный как сопилкар группы Kalush Orchestra, отстаивает культурный фронт, его родные воюют на передовой. В интервью "Rostyslove Production" он рассказал о близких, которые получили ранения.

"Мой брат Назар сейчас в Киевской области. Связь держим, время от времени звоним по телефону друг другу. Он находится сейчас у себя там в части (в Киевской области, - ред). То есть не на фронте. Говорит, что в горячих точках не был. Обучение у него в воинской части, он старший лейтенант", - рассказал Музычук.

А вот троюродный брат Тимофея, а также еще один близкий родственник были в зоне активных боевых действий, где получили ранения. Так, товарищ артиста потерял обе ноги и сейчас проходит лечение в Израиле.

"Троюродный брат был ранен, было несколько операций. Из соседней деревни тоже родственник был ранен. Тоже много операций перенес, а сейчас уже дома. Еще знакомый потерял две ноги. Сейчас он в Израиле, ему нужны протезы", - поделился артист.

Напомним, сопилкар из Kalush Orchestra стал новым любимчиком миллионов женщин.

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