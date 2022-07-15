Тимофей Музычук утверждает - снимок был сделан еще в 2013 году.

29-летнего участника группы Kalush Orchestra Тимофея Музычука остро раскритиковали за снимок многолетней давности. Там парень позирует на Красной площади в Москве. Фанатов возмутило то, что сейчас он выступает от Украины и позиционирует себя как украинский артист. Однако Тимофей констатировал - никакого предательства здесь нет.

Снимок был сделан еще в 2013 году - до того, как Россия напала на Украину. Именно поэтому никаких законов Украины не нарушил и имел полное право представлять свою страну на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022".

"Это было даже смешно. Потому что мы тогда выступали с Kalush, выходим с концерта, уже миллион пропущенных звонков, какие-то фотографии. Меня все спрашивают: "Ты что, был в России?". Та, говорю, не был. А потом вспомнил, что когда я учился в университете Поплавского, Поплавский делал концерт в Москве, и нас возили, как массовку, чисто поаплодировать. Мы тогда туда целым курсом, целыми вагонами ездили", - прокомментировал Музычук в интервью "Музвар".

Данную информацию подтвердила и певица Юлия Юрина - однокурсница Тимофея.

Напомним, сопилкар из Kalush Orchestra стал новым любимчиком миллионов женщин.

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