Художница призналась, что имеет немало поклонников.

Украинская художница Соня Морозюк, которая разорвала помолвку с Романом Гринкевичем после коррупционного скандала, впервые прокомментировала свою личную жизнь. Она призналась, находится ли сейчас в отношениях.

По сети ходили слухи о новом романе Сони Морозюк после ее скандального разрыва с коррупционером. Девушка на своей странице в Instagram ранее показывала фото с цветами и коктейлями, из-за чего подписчики художницы приписывали ей новые отношения.

Однако сама Соня опровергает все слухи. По ее словам, ситуация с Гринкевичем научила ее молчать о личном и теперь она будет тщательно скрывать свои отношения.

"Чему меня научила эта ситуация: о своем личном - рот на замок. Я в отношениях? Нет, не в отношениях", - утверждает художница.

Впрочем, Морозюк поделилась, что имеет немало ухажеров. Ее удивляет то, что после скандального прошлого, ей все равно пишут мужчины и предлагают знакомства. Художница иронично говорит, что люди увидели ее состояние, и теперь хотят общения с ней:

Ухаживают ли за мной? Да. И это вообще прикол. Люди думали что на Морозюк "венец безбрачия" и парня ей не нужно. Мне написало где-то парней 150 с целью познакомиться. Все увидели, что у меня есть имущество и какая я девушка. Я теперь невеста номер один.

Что известно об отношениях Морозюк и Гринкевича

Соня Морозюк была в отношениях со львовским бизнесменом Романом Гринкевичем 5 месяцев. Мужчина даже успел сделать предложение девушке. Это произошло в Венеции, куда Роман выехал под видом волонтера.

После разоблачения коррупционной деятельности Гринкевича, Морозюк утверждала, что не знала о мошеннических схемах экс-возлюбленного. Когда Романа арестовали, Соня решила продать все подарки и отменила свадьбу.

Отметим, что до Гринкевича, художница уже была замужем за Романом Залипой. Он бизнесмен, который занимается строительством. Пара поженилась в 2022 году, а уже в 2023 разорвали отношения.

Напомним, ранее Соня Морозюк спрятала от ареста квартиры и галерею по "схеме Гринкевичей".

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