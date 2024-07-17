Ведущая развелась с бывшим 4 года назад.

Известная украинская ведущая Соломия Витвицкая рассказала об отношениях после развода с экс-супругом - оператором Владиславом Кочатковым. Телезвезда поделилась, как относится ее бывший к ее нынешнему бойфренду.

Как известно, знаменитость более 10 лет была замужем за телеоператором. Однако в 2020 году пара объявила о своем разводе. В течение 4 лет Соломия тщательно скрывала свою личную жизнь. Однако все изменилось в феврале этого года, когда ведущая закрутила роман с военным Алексеем Ситайлом.

С тех пор звезда регулярно делится совместными кадрами с любимым в сети и показывает, как они проводят время вместе. В частности, на днях Витвицкая похвасталась в своем Instagram большим букетом от нового избранника.

Видео дня

На фотографию телезвезды отреагировал Кочатков. Мужчина написал журналистке, что очень рад за нее. Соломия опубликовала реакцию Владислава и отметила, что счастлива от того, как им удалось даже после развода сохранить хорошие отношения.

"Так приятно осознавать, насколько мы с Владом мудро и цивилизованно разошлись и радуемся друг за друга", - указала Витвицкая.

К слову, когда ведущая впервые сообщила о романе с Ситайлом в феврале 2024 года, она делилась, что их объединило волонтерство. Как известно, Соломия уже несколько лет занимается благотворительностью.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая показала, как провожала любимого на фронт. Ведущая поделилась, как переживает разлуку с военным.

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