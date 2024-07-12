Ведущая поделилась, как переживает разлуку с военным.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая поделилась новым кадром со своим возлюбленным - военным Алексеем Ситайлом. Телезвезда рассказала, как переживает долгую разлуку с избранником.

В первые дни полномасштабного вторжения мужчина пополнил ряды ВСУ. Пара видится редко, поэтому каждый раз прощание с любимым дается сложно для Соломии. На днях Витвицкая провела Алексея на фронт и показала, как это было. В своем Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой показалась в нежных объятиях с Ситайлом. Снимок был сделан на вокзале, возле поезда, на котором военный отправился на Восток.

В подписи к фотографии Витвицкая призналась, что сложно переживает разлуку с любимым, каждый раз она волнуется и ждет хотя бы малейшего известия от родного человека.

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"Разлука и неопределенность - сейчас это состояния, в которых находимся практически мы все. И особенно это касается тех, кто ждет близких людей с фронта. Да, сейчас есть мобильные телефоны, старлинки и видеосвязь... Но, опять же, мы все находимся в определенной виртуальной реальности - когда живешь от звонка до звонка... От встречи до встречи... Как будто откладывая настоящую жизнь. На после победы", - отметила ведущая.

Также Соломия рассекретила, что сейчас Алексей служит на Кураховском направлении, что в Донецкой области.

"Каждый раз рассказывая новости о тяжелых боях на передовой, я думаю о любимом. Сейчас Алексей поехал на Кураховское направление. Конечно же, я волнуюсь. И я всегда "гипнотизирую" мои отправленные сообщения, чтобы там появились две галочки, то есть, СМС добралось до адресата. Каждый раз, когда провожаю, не знаю, когда мы встретимся снова", - поделилась знаменитость.

К слову, впервые об отношениях с Ситайлом Витвицкая сообщила в феврале 2024 года. Ведущая рассказывала, что их объединило волонтерство, которым телезвезда занимается уже несколько лет.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая рассказала об отпуске с любимым-воином и показала звездную куму. Пара ездила на отдых в Карпаты.

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